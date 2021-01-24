Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ДТП

В Великолукском районе легковушка столкнулась с микроавтобусом, один человек пострадал

24 января 2021 года, 15:01

В результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом в Великолукском районе пострадал один человек, пишет Telegram-канал «Псковская сводка».

В Великолукском районе легковушка столкнулась с микроавтобусом, один человек пострадал

В Великолукском районе легковушка столкнулась с микроавтобусом, один человек пострадал


ДТП произошло на трассе «Великие Луки – Невель», за поворотом на деревню Рыжаково Великолукского района. Женщина за рулём «Лады Гранты», следовавшая в сторону Великих Лук, выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус Citroen. 

В Великолукском районе легковушка столкнулась с микроавтобусом, один человек пострадал

Водителя «Лады» госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу. В настоящее время она находится в приёмном покое. Водитель иномарки не пострадал. 

Аналогичная авария произошла днем 24 января в Пскове на улице Пожиговской, 4. Легковой автомобиль марки Volkswagen Caddy выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Iveco. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области прошел митинг в память о жертвах Холокоста
Два человека пострадали в ДТП в Пскове
Еще один пациент скончался от коронавируса в Псковской области
Меньше ста человек заболели COVID-19 за сутки в Псковской области
Скончался депутат Новосокольнического района Николай Пасуев
Ледяная глыба чуть не убила мужчину в Пскове
Ни один несовершеннолетний на несанкционированном митинге в Пскове задержан не был
ПАИ о митинге в Пскове: Ключевое слово - поглазеть
Непригодная для посадки взлетно-посадочная полоса стала причиной возвращения самолета из Пскова в Москву

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района