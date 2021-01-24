В Великолукском районе легковушка столкнулась с микроавтобусом, один человек пострадал

ДТП произошло на трассе «Великие Луки – Невель», за поворотом на деревню Рыжаково Великолукского района. Женщина за рулём «Лады Гранты», следовавшая в сторону Великих Лук, выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус Citroen.

Водителя «Лады» госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу. В настоящее время она находится в приёмном покое. Водитель иномарки не пострадал.

Аналогичная авария произошла днем 24 января в Пскове на улице Пожиговской, 4. Легковой автомобиль марки Volkswagen Caddy выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Iveco.