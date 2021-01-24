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Общество

В Псковской области прошел митинг в память о жертвах Холокоста

24 января 2021 года, 14:49

Митинг, посвященный памяти жертв Холокоста, прошел 24 января у мемориала в деревне Лухново Псковского района, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

В Псковской области прошел митинг в память о жертвах Холокоста

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Мероприятие состоялось в рамках недели памяти, посвященной годовщине освобождения Красной армией узников концлагеря «Освенцим» и скорби по погибшим в годы немецко-фашисткой оккупации псковичам.

«Холокост — страшная трагедия, суровый урок всему человечеству о недопустимости дискриминации людей. Сегодня наша общая ответственность, наш общий долг — сделать так, чтобы нынешнее и будущее поколения знали об ужасах Холокоста, чтобы ни у кого и никогда не возникло даже мысли о возможности допустить подобное», — отметил заместитель начальника Управления внутренней политики администрации региона Антон Семенов.

В Псковской области прошел митинг в память о жертвах Холокоста

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также в ходе митинга выступил председатель псковского отделения Российского Еврейского Конгресса Юрий Аронов. «То, что произошло почти 80 лет назад, умом пережить тяжело. В просвещенном 20-м веке люди, увлеченные властью, обличенные идеей, решили, что могут уничтожать нации, которые им неугодны. Огромный вал жертв, в основном еврейского народа, заставил говорить все мировое сообщество о том, что это было не просто массовое убийство, а геноцид. Сегодня, когда новые поколения идут за нами, нам необходимо извлечь уроки из той огромной человеческой трагедии», - подчеркнул он.

Со стихотворением Евгения Евтушенко «Бабий Яр» перед собравшимися выступила ученица 10-го класса Псковского гуманитарного лицея Мария Аронова. Это произведение посвящено теме расстрелов германскими оккупационными властями еврейского населения в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны.

В Псковской области прошел митинг в память о жертвах Холокоста

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В заключение участники митинга возложили цветы к мемориальному камню и почтили память жертв минутой молчания.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. 

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