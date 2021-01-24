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Происшествия / ДТП

Два человека пострадали в ДТП в Пскове

24 января 2021 года, 14:15

Два человека пострадали в ДТП в Пскове, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Два человека пострадали в ДТП в Пскове

Фото Псковского агентства информации

Авария произошла 24 января на дороге, которая ведет к автодрому, расположенному на Пожиговской, 4. Легковой автомобиль марки Volkswagen Caddy выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Iveco. По словам очевидцев, от водителя легковушки исходил сильный запах алкоголя.

В результате столкновения транспортные средства получили серьезные повреждения.

Два человека пострадали в ДТП в Пскове

Фото Псковского агентства информации

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля находится в критическом состоянии.

Второй водитель оказался заблокированным в микоравтобусе. Спасателям пришлось доставать пострадавшего с помощью гидравлического инструмента.

Два человека пострадали в ДТП в Пскове

Фото Псковского агентства информации
Два человека пострадали в ДТП в Пскове

Фото Псковского агентства информации

Они деблокировали мужчину из салона и передали медикам. Пассажир Iveco от госпитализации отказался.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники АСС, ДПС и медики.

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