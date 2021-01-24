Два человека пострадали в ДТП в Пскове, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Авария произошла 24 января на дороге, которая ведет к автодрому, расположенному на Пожиговской, 4. Легковой автомобиль марки Volkswagen Caddy выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Iveco. По словам очевидцев, от водителя легковушки исходил сильный запах алкоголя.

В результате столкновения транспортные средства получили серьезные повреждения.