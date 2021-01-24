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Общество / Здоровье

Меньше ста человек заболели COVID-19 за сутки в Псковской области

24 января 2021 года, 11:51

92 человека заболели COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Всего с начала пандемии в регионе подтвердилось 28 тыс. 565 случаев этого заболевания.

Больше всего заболевших за минувшие сутки прибавилось в Пскове (всего 10 тыс. 399) – 30 человек. 16 человек заразились в Великих Луках (всего 5 тыс. 298).

Меньше ста человек заболели COVID-19 за сутки в Псковской области

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

8 ковидбольных выявили в Себежском районе (всего 355), 7 – в Невельском (всего 1 тыс. 169) и 5 – в Островском (всего 1 тыс. 348). По 4 инфицированных выявили в Дедовичском (всего 489) и Стругокрасненском (всего 261) районах. По 3 человека заболели в Псковском (всего 2 тыс. 429) и Плюсском (всего 385) районах, по 2 – в Порховском (всего 908), Куньинском (всего 246), Пушкиногорском (всего 221) и Усвятском (всего 121) районах. По 1 случаю COVID-19 добавилось в Великолукском (всего 689), Новосокольническом (всего 685) и Палкинском (всего 320) районах.

23 января от коронавируса поправились 192 пациентов. Всего выздоровело 16 тыс. 313 человек. Количество умерших — 120 человек.

За минувшие сутки провели 827 исследований на коронавирус. Всего тестирование в Псковской области прошли 241 тыс. 397 человек.

В активных очагах новых случаев нет, подчеркнул глава региона. 

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Комментарии

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Бабулечка
14:51 24.01.2021

Что то невероятое! Недавно было больше 400 заболевших. Хорошая новость.

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