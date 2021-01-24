Скончался депутат Новосокольнического района Николай Пасуев

Николай Пасуев родился 14 декабря 1954 года в городе Новосокольники Псковской области. Здесь же он учился в школе и сразу после ее окончания пошел работать слесарем районного объединения «Сельхозтехника». Пасуев отслужил два года в армии в республике Польша и вернулся домой инженером-комплектовщиком.

В 1982 году он окончил Великолукский сельскохозяйственный институт по специальности механизация сельскохозяйственного производства. Оттуда его направили главным инженером в колхоз «Родина».

С 1987 года Пасуев работал председателем колхоза имени Чапаева и жил в деревне Руново. Этому делу он посвятил почти 30 лет.

Также Николай Пасуев избирался депутатом Собрания депутатов Новосокольнического района пять созывов подряд. Коллеги отмечают, что он был вдумчивым, конструктивным и активным депутатом.

«Николай Владимирович был необычайно скромным человеком, никогда не старался показывать себя и свои способности, хотя их у него было немало. Он прекрасно разбирался в технике, постоянно совершенствовался как руководитель производства, как депутат и председатель Собрания депутатов. Всегда ненавязчиво, но со знанием дела мог дать своевременный, продуманный совет, как поступить в той или иной ситуации», - говорится в сообщении. Первое время Пасуев возглавлял постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам и социально-экономическому развитию района в Собрании депутатов, а с марта 2007 был избран председателем Собрания депутатов района. В этой должности он проработал более 10 лет.

Правительственных наград Николай Пасуев не имел. Однако, он неоднократно награждался почетными грамотами органов местного самоуправления, различных вышестоящих органов, в том числе, Министерства сельского хозяйства.

«Все, кто знал Николая Владимировича Пасуева, глубоко скорбят по поводу его безвременной кончины и будут всегда помнить об этом замечательном человеке, оставившем заметный след на земле», - отметили в администрации района.