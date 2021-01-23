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Происшествия / ЧП

Ледяная глыба чуть не убила мужчину в Пскове

23 января 2021 года, 18:44

Ледяная глыба чуть не убила мужчину в Пскове. Он проходил мимо десятиэтажного дома №89 по улице Юбилейной, когда прямо перед ним упал огромный кусок льда. Об этом он рассказал в комментариях в Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Глыба была чуть ли не с рост человека и в ширину, как два меня», - отметил мужчина. - Я был на волоске от смерти».

Он призвал всех местных жителей быть осторожными и предложил огородить все здания в городе. Михаил Ведерников обратил внимание главы администрации города Александра Братчикова и областной прокуратуры на данную проблему.

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