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Политика

Ни один несовершеннолетний на несанкционированном митинге в Пскове задержан не был

23 января 2021 года, 18:11

Ни один несовершеннолетний на несанкционированном митинге в Пскове задержан не был. Об этом ПАИ рассказала уполномоченный по защите прав детей в Псковской области Наталия Соколова.

По ее словам, подростки пришли на акцию из любопытство, как правило, наблюдая за всем со стороны.

«Мы изначально проводили максимально предупреждающую информационную работу, о том, какие могут быть санкции за участие в политических акциях. Я говорила с родителями, родительскими комитетами, чтобы они говорили с детьми в классах, учителя общались с детьми. Работа дала результаты. Уверена, что наши дети умные, думают головой», - рассказала она

Наталия Соколова отметила, что в Пскове в ходе несанкционированного митинга «никаких задержании несовершеннолетних не было, как и не было несовершеннолетних среди тех, кто вел неправомерные действия».

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