ПАИ о митинге в Пскове: Ключевое слово - поглазеть

Псковское агентство информации рассказало подробности несанкционированного митинга в Пскове, который прошел в субботу, 23 января.

По информации издания, ни одного видного политика на мероприятии замечено не было, представители правоохранительных органов вели себя корректно, предупреждая собравшихся о незаконности акции, об административной и уголовной ответственности, подростки старались близко не подходить – наблюдали издалека.

«Поглазеть — это, пожалуй, ключевое слово, которым можно охарактеризовать несанкционированный митинг в Пскове 23 января», - отмечает корреспондент ПАИ.

Подробнее в материале «Поглазеть» на сайте Псковского агентства информации.