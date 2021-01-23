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Политика

ПАИ о митинге в Пскове: Ключевое слово - поглазеть

23 января 2021 года, 17:26

Псковское агентство информации рассказало подробности несанкционированного митинга в Пскове, который прошел в субботу, 23 января.

ПАИ о митинге в Пскове: Ключевое слово - поглазеть

Фото ПАИ

По информации издания, ни одного видного политика на мероприятии замечено не было, представители правоохранительных органов вели себя корректно, предупреждая собравшихся о незаконности акции, об административной и уголовной ответственности, подростки старались близко не подходить – наблюдали издалека.

«Поглазеть — это, пожалуй, ключевое слово, которым можно охарактеризовать несанкционированный митинг в Пскове 23 января», - отмечает корреспондент ПАИ.

Подробнее в материале «Поглазеть» на сайте Псковского агентства информации. 

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