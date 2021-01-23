Непригодная для посадки взлетно-посадочная полоса стала причиной возвращения самолета из Пскова в Москву. Об этом сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В пятницу, 22 января, в Пскове не совершил посадку самолёт из Москвы, который развернули в воздухе и посадили обратно во Внуково.

В комитете сообщили, что в момент вылета самолёта коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы был в норме, обработка не требовалась. Однако за короткий промежуток времени из-за влажной и ветряной погоды взлётно-посадочная полоса стала непригодна для посадки. Командир судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

В настоящее время взлётно-посадочная полоса обработана и пригодна для посадки.