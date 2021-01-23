Региональное управление Росгвардии проводит отбор кандидатов для поступления в военные вузы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, отбор проходит в следующие вузы:

Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации (http://svki.rosgvard.ru/);

Санкт Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации (http://spvi.ru/);

Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации (пвивнг.рф);

Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации (http://nvi.rosgvard.ru/).

Дополнительная информация на сайтах образовательных учреждений и по телефонам: 8-911-366-21-41, 8-906-223-65-00.