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Общество / Образование

Региональное управление Росгвардии проводит отбор кандидатов для поступления в военные вузы

23 января 2021 года, 14:27

Региональное управление Росгвардии проводит отбор кандидатов для поступления в военные вузы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, отбор проходит в следующие вузы:

Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации (http://svki.rosgvard.ru/);

Санкт Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации (http://spvi.ru/);

Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации (пвивнг.рф);

Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации (http://nvi.rosgvard.ru/).

Дополнительная информация на сайтах образовательных учреждений и по телефонам: 8-911-366-21-41, 8-906-223-65-00.

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