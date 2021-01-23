В ближайшие дни условия для движения транспорта в регионе будут неблагоприятными

По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе сохранится неустойчивый характер погоды. Выпадут осадки в виде мокрого снега, дождя, местами ожидается гололед. Как сообщили в управление ГИБДД УМВД России по Псковской области, все это создает очень неблагоприятные условия для движения транспорта.

Смена погоды с оттепели на заморозки и обратно создает благоприятные условия для возникновения гололедицы. Проезжая часть при этом становится очень скользкой. Тормозной путь у автомобилей непредсказуемо удлиняется. На скользком покрытии повышается вероятность юза и заноса автомобиля. Транспортное средство при этом становится практически неуправляемым. И поэтому, даже идя по тротуару, нужно быть очень внимательным и не упускать из виду проезжающие мимо машины.

Пешеходы следует быть предельно осмотрительными при переходе проезжей части.

Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения в любое время года, особенно в непогоду.