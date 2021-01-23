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Общество

Полиция разыскивает жителя Псковского района, не вернувшегося после оказания помощи в псковской больнице

23 января 2021 года, 09:55

Полиция разыскивает жителя Псковского района, не вернувшегося домой после оказания медпомощи в псковской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области

Разыскивается Баранов Геннадий Борисович 1960 года рождения, проживающий в деревни Гверздонь Псковского района. 1 июня 2020 года он ушёл из областной больницы после оказания ему медицинской помощи и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы; волосы короткие, тёмные с сединой, волнистые, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Носит усы.

Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением).

Был одет: куртка чёрная, брюки белые, сандалии тёмные.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.

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