Поезда «Псков — Москва» и «Великие Луки — Москва» с 1 марта изменят расписание. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Так, с 1 марта поезд «Москва – Великие Луки» будет отправляться из Великих Лук в 19:55 (вместо 20:57) и прибывать в Москву в 7:23 (вместо 6:49), из столицы — в 21:13 (вместо 21:41) с прибытием в Великие Луки в 7:50 (вместо 7:02).

Поезд «Москва – Псков» будет уходить из Пскова в 13:54 (вместо 15:15) и приезжать в Москву в 7:23 (вместо 6:49), из Москвы он выйдет в 21:13 (вместо 21:41), прибудет в Псков в 13:49 (вместо 12:10).

Ещё одно новшество - на станциях Вязьма и Ржев поезда будут менять локомотивы и направления. Их решено увязать с поездом 677/678 «Санкт-Петербург – Великие Луки».

Также поезд «Москва — Великие Луки» сменит вокзал в столице: с Рижского его переведут на Белорусский, а в маршруте появятся Вязьма и Осуга. Изменится также номер поезда – с 661/662 на 61/62. А в связи с тем, что увеличивается длинна маршрута и время в пути, поезд станет скорым, что приведёт к пересмотру тарифов.

Последний рейсы в Москву по старому расписанию поезд из Пскова выполнит 23 февраля, из Великих Лук — 25 февраля. Из Москвы по действующему сейчас графику последний рейс в Псков состав совершит 26 февраля, в Великие Луки — 24 февраля.