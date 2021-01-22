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Общество

Тематические мероприятия в честь годовщины освобождения от блокады Ленинграда пройдут в Псковской области 27 января

22 января 2021 года, 17:46

27 января в Псковской области пройдут мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

В Пскове состоится акция «Хлеб той зимы». Она пройдет 27 января с 12 до 18 часов в холле областной универсальной научной библиотеки.

Тематические мероприятия в честь годовщины освобождения от блокады Ленинграда пройдут в Псковской области 27 января

В этом году участникам акции расскажут о партизанском обозе, который связывал блокадный Ленинград с Псковской землей, а также предложат самостоятельно заполнить хлебные карточки. 

В библиотеке вывесят информационные материалы и советские агитационные плакаты. Кроме того, в рамках акции каждый сможет подписать репринт открыток военного времени и отправить их по указанным адресам. В завершение гости получат «Ленточку Ленинградской Победы» и репринты газет и партизанских листовок.

Тематические мероприятия ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады будут организованы во всех муниципалитетах области.

Так, целый блок будет посвящен патриотическому воспитанию школьников и студентов региона. В Ущицкой сельской модельной библиотеке Куньинского района для школьников покажут видео-урок «Подвиг Ленинграда». Новосокольническая районная библиотека организовывает беседу «Блокадный дневник Тани Савичевой». А в Плюсском районе можно посетить выставку-инсталляцию арт-окно «В осажденном Ленинграде». Для студентов Псковского областного колледжа искусств им Н.А. Римского-Корсакова проведут оффлайн-лекцию «Музыкальная и театральная жизнь блокадного Ленинграда».

Мероприятия пройдут с учетом соблюдения всех правил противовирусной безопасности.

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