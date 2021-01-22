За 2020 год в Псковской области введено более 260 тысяч квадратных метров жилья, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Планы по нацпроекту «Жилье и городская среда» выполнены на 105%

Так, более 153 тыс. кв. м. было возведено в рамках индивидуального жилищного строительства возведено, еще 109 тыс. кв. м. — за счет строительства многоквартирных домов.

Планы по нацпроекту «Жилье и городская среда» выполнены на 105% Уже второй год подряд региону удается выполнить показатель «Объем жилищного строительства».

Также отмечается, что в 2020 году жителям Псковской области выдано порядка 5,7 тыс. ипотечных кредитов. Этот показатель на 63,3% превысил установленные плановые значения, а также показатель 2019 года. В 2020 году выдали на 1,1 тыс. ипотечных кредитов больше, чем за год до этого.

При этом, по данным Центробанка России, процентная ставка по итогам ноября в Псковской области составила 7,14%.

На 2021 год запланировано возвести 302 тыс. кв. м жилья: более 105 тыс. кв. м многоквартирных домов и около 196 тыс. кв. м жилья, построенного населением. Плановый показатель по ипотечным кредитам на этот год составляет 3,7 тыс. единиц. Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту будет 8,5%.