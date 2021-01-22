Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей не вестись на манипуляции. «Я обращаюсь к родителям, к учителям, к самим школьникам, – не ведитесь на манипуляции. Прошу старших поговорить с младшими – объясните, как такие вещи работают», - сказал глава региона, в еженедельном видеообращении в Instagram-аккаунте, комментируя призывы на несанкционированные митинги 23 января.

По его словам, информация, которая активно распространяется в соцсетях, особенно в TikTok, не имеет ничего общего с действительностью. «Вместе с тем, особые опасения вызывает то, что в противозаконные мероприятия сейчас активно планируют втянуть несовершеннолетних детей, школьников», - подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников заверил, что у него нет никаких вопросов к тем, кто хочет высказать свою гражданскую позицию законным способом. Однако, массовые мероприятия на территории Псковской области запрещены и связано это с эпидемиологической ситуацией. «Поэтому, пожалуйста, дайте возможность выдохнуть медицинским работникам, которые уже почти год работают без перерывов и отдыха», - отметил губернатор.

В заключение Михаил Ведерников напомнил, что всем нарушителям полиция будет выписывать штрафы.