В Великолукской межрайонной больнице будет проведена служебная проверка по факту смерти пациента

По факту смерти пациента-сердечника будет проведена служебная проверка в Великолукской межрайонной больнице. «Если подтвердится вина персонала – последствия для руководства больницы будут самые жёсткие», - заявил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении в своем Instagram-аккаунте.

Сообщение с просьбой о помощи пришло главе региона на этой неделе. «4 дня врачи не могли корректно диагностировать заболевание. Пациенту становилось хуже. К моменту, когда мне попало обращение, прошло слишком много времени», - отметил Михаил Ведерников.

Администрация Псковской области оперативно договорилась о транспортировке больного в Москву, где ему должны были сделать операцию. Все документы были подготовлены и согласованы в течение дня. Однако, днем 21 января мужчина скончался.

По словам губернатора, есть все основания полагать, что в этом случае могла быть допущена врачебная ошибка.

«Приношу искренние соболезнования семье, и в частности, сестре пациента, которая сделала всё возможное для спасения брата. Я предметно разберусь, что там происходило в эти дни», - сказал Михаил Ведерников.