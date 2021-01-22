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Общество / Здоровье

Около 700 жителей Псковской области прошли первый этап вакцинации от коронавируса

22 января 2021 года, 22:02

Около 700 жителей Псковской области прошли первый этап вакцинации от коронавируса, и эта цифра постоянно растёт, сообщил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении в своем Instagram-аккаунте. Еще 200 человек полностью завершили процедуру, то есть получили оба компонента препарата.

Около 700 жителей Псковской области прошли первый этап вакцинации от коронавируса

Фото Дарьи Хватковой

Глава региона подчеркнул, что в общей сложности только в течение января-февраля Псковская область получит свыше 30 тысяч доз вакцины.

По его словам, прививка от COVID-19 – это единственный быстрый способ вернуться к привычной жизни с минимальными ограничениями. Чтобы сформировать коллективный иммунитет, Минздрав рекомендует вакцинировать 60% населения.

Михаил Ведерников напомнил, что записаться на прививку может каждый желающий. Для этого необходимо позвонить по номеру единой диспетчерской службы 122, где вас соединят с поликлиникой по месту жительства.

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