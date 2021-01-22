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Общество / Здоровье

Ведерников: Существенных изменений в сторону смягчения или ужесточения ограничительных мер мы не планируем

22 января 2021 года, 21:56

Существенных изменений в сторону смягчения или ужесточения ограничительных мер в Псковской области пока не планируется, заявил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении в своем Instagram-аккаунте.

Ведерников: Существенных изменений в сторону смягчения или ужесточения ограничительных мер мы не планируем

Он отметил, что несмотря на значительный объём ежесуточных исследований, в ковидстатистику добавляется около 200 новых случаев. «Что не менее важно, Роспотребнадзор практически не фиксирует возникновения новых очагов», - подчеркнул Михаил Ведерников и добавил, что в конце декабря в регионе действовали 13 очагов коронавируса, а сейчас их только 3. При этом в двух очагах давно не фиксировалось новых случаев. 

«В целом, картина несравнимо спокойнее, чем на конец декабря. Это говорит о том, что действующего комплекса мер достаточно», - заключил Михаил Ведерников.

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