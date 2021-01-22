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Культура / Выставка

Интерактивную выставку «Арктика» планируется провести в Пскове

22 января 2021 года, 21:49

Интерактивную выставку «Арктика» планируется провести в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении в своем Instagram-аккаунте.

Интерактивную выставку «Арктика» планируется провести в Пскове

«Этот выпуск еженедельного записываю в офисе Русского географического общества, так как сейчас нахожусь в рабочей командировке в Москве. 2021 год был объявлен президентом Годом науки и технологий, и мы с коллегами обсуждаем возможные совместные проекты на территории Псковской области», - рассказал Михаил Ведерников в начале своего обращения.

В настоящее время одной из идей является организация выставки «Арктика». Проект будет реализован на территории Псковской области при поддержке ПсковГУ.

«Псковская земля имеет множество знаковых пересечений с полярной темой, но, к сожалению, говорить о широкой известности пока не приходится», - подчеркнул глава региона.

Так, он напомнил про псковича Владимира Иванова, который в начале 90-х годов прошлого века стал командиром первого высокоширотного похода пограничных морских частей на Землю Франца-Иосифа. Еще одна история связана с полярником, уроженцем Себежа Германом Москвитиным, благодаря которому было присвоено небольшому озеру в Антарктиде название Себеж.

В 2020 году полярный капитан Даниил Гаврилов при поддержке Псковского отделения Русского географического общества доставил на Южный полюс рукописную икону из Псково-Печерского монастыря.

«Каждое из этих событий – как и многие другие – достойно отдельного рассказа. Я уверен, что выставка на эту тему будет интересна и познавательна для всех поколений», - заключил Михаил Ведерников.

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