Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ЧП

В Псковской области ликвидируют последствия непогоды

22 января 2021 года, 15:41

В ряде районов Псковской области ликвидируют последствия непогоды, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Специалисты ведомства приведены в режим повышенной готовности. В частности, круглосуточно работает оперативный штаб Главного управления, который занимается сбором информации, а также обработкой заявок и обращений населения.

Районам, пострадавшим от непогоды, помогают мобильные бригады, сформированные из числа аэромобильной группировки. Они распиливают и убирают поваленные деревья.

Оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов собирают данные об отключении энергоснабжения.

МЧС напоминает псковичам, что при отключении электроэнергии необходимо обратиться в управляющую компанию, Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования или в Главное управление МЧС России по Псковской области по единому телефону доверия (8112)79-99-99.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасания по телефонам «101» или «112».

Также в режиме повышенной готовности работают 110 аварийных бригад «Россети Северо-Запад». Они  занимаются восстановлением электроснабжения после циклона «Кристоф», который принес на запад Псковской области ледяные дожди. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Поезда «Псков — Москва» и «Великие Луки — Москва» с 1 марта изменят расписание
Тематические мероприятия в честь годовщины освобождения от блокады Ленинграда пройдут в Псковской области 27 января
За 2020 год в Псковской области введено более 260 тысяч квадратных метров жилья
Патрушев передал Псково-Печерскому монастырю вывезенные фашистами ценности
Размещением производства в моногороде Печоры заинтересовался инвестор из Петербурга
Золототканую ленту обнаружили археологи в женском погребении на территории Мирожского монастыря
Псковичи смогут увидеть первоначальный облик Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря
Вместо пешеходных ограждений на Октябрьском проспекте в Пскове появятся растения
Еще один житель Псковской области умер от коронавируса

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района