В Псковской области ликвидируют последствия непогоды

В ряде районов Псковской области ликвидируют последствия непогоды, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Специалисты ведомства приведены в режим повышенной готовности. В частности, круглосуточно работает оперативный штаб Главного управления, который занимается сбором информации, а также обработкой заявок и обращений населения.

Районам, пострадавшим от непогоды, помогают мобильные бригады, сформированные из числа аэромобильной группировки. Они распиливают и убирают поваленные деревья.

Оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов собирают данные об отключении энергоснабжения.

МЧС напоминает псковичам, что при отключении электроэнергии необходимо обратиться в управляющую компанию, Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования или в Главное управление МЧС России по Псковской области по единому телефону доверия (8112)79-99-99.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасания по телефонам «101» или «112».

Также в режиме повышенной готовности работают 110 аварийных бригад «Россети Северо-Запад». Они занимаются восстановлением электроснабжения после циклона «Кристоф», который принес на запад Псковской области ледяные дожди.