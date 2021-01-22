Патрушев передал Псково-Печерскому монастырю вывезенные фашистами ценности

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев вернул Псково-Печерскому монастырю уникальные ценности, похищенные фашистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в выпуске программы «ЧП» на телеканале «НТВ».

Иконы, которые немецко-фашистские захватчики вывезли в Германию в 40-х годах, нашлись в частной коллекции. Согласно проведенной экспертизе, полотна были написаны в Псковском монастыре в первой половине XVIII века, а вот киоты сделали современные российские мастера.

На иконах изображены святые в разное время года. Всего насчитывается 12 икон - по одной на каждый месяц.

«Хочу обратить внимание, что все они в очень хорошем состоянии. Имеются заключения экспертов об их исторической ценности», - подчеркнул Николай Патрушев и передал ценности митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону.