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Культура / Наследие

Патрушев передал Псково-Печерскому монастырю вывезенные фашистами ценности

22 января 2021 года, 14:43

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев вернул Псково-Печерскому монастырю уникальные ценности, похищенные фашистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в выпуске программы «ЧП» на телеканале «НТВ».

Патрушев передал Псково-Печерскому монастырю вывезенные фашистами ценности

Иконы, которые немецко-фашистские захватчики вывезли в Германию в 40-х годах, нашлись в частной коллекции. Согласно проведенной экспертизе, полотна были написаны в Псковском монастыре в первой половине XVIII века, а вот киоты сделали современные российские мастера.

На иконах изображены святые в разное время года. Всего насчитывается 12 икон - по одной на каждый месяц.

«Хочу обратить внимание, что все они в очень хорошем состоянии. Имеются заключения экспертов об их исторической ценности», - подчеркнул Николай Патрушев и передал ценности митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону. 

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