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Экономика / Промышленность

Размещением производства в моногороде Печоры заинтересовался инвестор из Петербурга

22 января 2021 года, 13:42

Размещением производства на территории моногорода Печоры заинтересовался инвестор из Санкт-Петербурга, сообщили «Псковской правде» в Агентстве инвестиционного развития Псковской области.

Потенциальный инвестор планирует изготавливать в Псковской области 100% импортозамещающую полимерную продукцию промышленного и бытового назначения. Бизнесмен хочет вложить в этот проект около 150 млн. рублей.

Специалисты Агентства рассказали о новой перспективной территории моногорода Печоры и существующих преференциях, предлагаемые для реализации новых инвестиционных проектов. Так, предприниматель может рассмотреть ряд федеральных мер поддержки от Фонда развития моногородов, воспользоваться финансовыми гарантиями от Корпорации МСП или получить сопровождение инвестиционного проекта от Агентства инвестиционного развития Псковской области.

Также инвестор обратил внимание на территорию ОЭЗ «Моглино», которая предлагает выгодные условия для новых производств. В частности, особая экономическая зона отличается готовой инфраструктурой, налоговыми преференциями и удобной логистикой. По итогам переговоров, специалисты Агентства организовали выезд инвестора на одну из инвестиционных площадок моногорода Печоры и договорились о дальнейшем сотрудничестве.

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