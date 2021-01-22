Золототканую ленту обнаружили археологи в женском погребении на территории Мирожского монастыря. Как сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на руководителя раскопок — псковского археолога Татьяну Закурину, в одном из захоронений обнаружена лента, обвивавшая голову погребенной. «После реставрации выяснилось, что лента соткана из шелковых нитей, оплетенных тончайшими золотыми полосками, возможно, изготовленная в домашних условиях», - рассказала она.

Другие интересные находки, по словам археолога, были обнаружены при одном из погребенных насельников монастыря. Это костяные четки и железные обувные подковы больших размеров. «Огромные подковищи! Мы предположили, что их набивали на обувь, намеренно утяжеляя свое пребывание на земле», - отметила Татьяна Закурина.

В целом, по ее словам, археологи «обнаружили то, что и предполагали». Вокруг собора - кладбище, внутри здания под полом — тоже захоронения. Среди погребений встречены как мужские, так женские и детские захоронения. «С восточной стороны у апсид хоронили, как правило, наиболее статусных людей. Женские захоронения, очевидно, принадлежали семьям священников или состоятельных вкладчиков в монастырь», - пояснила археолог.