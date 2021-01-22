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Культура

Псковичи смогут увидеть первоначальный облик Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря

22 января 2021 года, 13:09

По итогам раскопок на территории Мирожского монастыря и последующей реконструкции псковичи смогут увидеть три апсиды Спасо-Преображенского собора в том виде, в каком они сохранились с XII века. Как сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на руководителя раскопок — псковского археолога Татьяну Закурину, Спасо-Преображенский собор имеет длительную историю перестроек и ремонтов, которые существенно изменили его первоначальный облик.

«В ходе раскопок данный участок мы понизили до уровня дневной поверхности времени строительства собора. То есть, первоначальный объем здания с восточной стороны будет открыт для обозрения», - рассказывает Татьяна Закурина.

По ее словам, новые проектные решения позволят, хотя бы отчасти, освободить здание от наиболее поздних наслоений. «Какими будут перекрытия, не знаю, - признается археолог. - Сейчас собор имеет четырехскатную крышу. Но первоначально там были позакомарные, полукруглые перекрытия. Как выглядел Спасо-Преображенский собор XII века, мы можем отчасти представить, вспомнив облик Софийского собор в Великом Новгороде или других памятников, построенных в той же традиции».

На территории Мирожского монастыря с 2020 года проводятся археологические работы. Их планируется продолжить и завершить весной этого года. Раскопки проводятся в тех местах, которые необходимы для решения проблемы гидроизоляции Спасо-Преображенского собора – с восточной стороны, которая обращена к берегу реки Великой и больше всего страдает при ее разливе.

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