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Общество

Вместо пешеходных ограждений на Октябрьском проспекте в Пскове появятся растения

22 января 2021 года, 12:54

Вместо пешеходных ограждений на некоторых участках на Октябрьском проспекте в Пскове появятся растения, сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Градский в эфире «7 неба» 21 января.

Самое некрасивое сейчас, по мнению Александра Градского,  ограждение находится в районе остановки «Детский парк». В будущем небольшой кусок ограждения со стороны парка будет заменен растениями, заявил замначальника УГХ и добавил, что это будет выглядеть более приятно для Пскова. 

В целом на проспекте после ремонта останутся только пешеходные ограждения, предусмотренные ГОСТом.

«Ограждение призвано обезопасить места, где люди любят перебегать. Во всех контрактах сейчас стараемся обходить ограждения, если есть зеленая зона», - подчеркнул спикер.  

Ремонт Октябрьского проспекта пройдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ составит порядка 112 млн рублей. 

Подрядная организация приведет в порядок Октябрьский проспект от улицы Свердлова до Октябрьской площади, Октябрьская площадь и площадь Ленина с прилегающими участками улиц Советской, Поземского, Воровского на съезде к Кремлю и проездом к улице Ленина вдоль Центра Семьи, а также он займется организацией тротуаров, автобусных остановок и зеленой зоны. 

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