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Транспорт / Инфраструктура

Полностью перекрывать движение во время ремонта на Октябрьском проспекте в Пскове не будут

22 января 2021 года, 12:08

Полностью перекрывать движение во время ремонта Октябрьского проспекта в Пскове не будут, сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова Александр Градский в эфире радиостанции «7 небо». 

«Мы будем перекрывать по полосам, полностью не закроем. На Октябрьском проспекте четыре полосы, будет две на некоторое время», - пояснил Александр Градский.

По его словам, ремонт будет проходить днем, так как вокруг много жилых домов. Сдать объект планируется до 31 августа этого года.

Полностью перекрывать движение во время ремонта на Октябрьском проспекте в Пскове не будут

По контракту, который Управление городского хозяйства администрации города Пскова заключило с ООО «Дорожный отряд», необходимо сделать 1,216 км центральной магистрали.

Подрядчик отремонтирует Октябрьский проспект от улицы Свердлова до Октябрьской площади, Октябрьскую площадь и площадь Ленина с прилегающими участками улиц Советской, Поземского, Воровского на съезде к Кремлю и проездом к улице Ленина вдоль Центра семьи. Кроме того, в центре приедут в порядок тротуары, автобусные остановки и зеленую зону.

Объект отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ составит порядка 112 млн рублей. 

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