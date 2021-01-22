Полностью перекрывать движение во время ремонта на Октябрьском проспекте в Пскове не будут

Полностью перекрывать движение во время ремонта Октябрьского проспекта в Пскове не будут, сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова Александр Градский в эфире радиостанции «7 небо».

«Мы будем перекрывать по полосам, полностью не закроем. На Октябрьском проспекте четыре полосы, будет две на некоторое время», - пояснил Александр Градский.

По его словам, ремонт будет проходить днем, так как вокруг много жилых домов. Сдать объект планируется до 31 августа этого года.