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Общество / Здоровье

Шесть человек заразились коронавирусом в Дедовичской больнице

22 января 2021 года, 11:12

Шесть человек заразились коронавирусом в Дедовичской районной больнице, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

COVID-19 выявили у 5 сотрудников и 1 пациента отделения временного пребывания при стационарном обслуживании граждан пожилого возраста. В настоящее время там проводят все необходимые противоэпидемиологические мероприятия.

Всего по состоянию на 22 января, в Псковской области действуют 3 очага коронавируса. Активными остаются очаги в Спасо-Елеазароском монастыре и Павском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Новых ковидбольных в них не добавилось. 

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