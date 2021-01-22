Шесть человек заразились коронавирусом в Дедовичской больнице

Шесть человек заразились коронавирусом в Дедовичской районной больнице, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

COVID-19 выявили у 5 сотрудников и 1 пациента отделения временного пребывания при стационарном обслуживании граждан пожилого возраста. В настоящее время там проводят все необходимые противоэпидемиологические мероприятия.

Всего по состоянию на 22 января, в Псковской области действуют 3 очага коронавируса. Активными остаются очаги в Спасо-Елеазароском монастыре и Павском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Новых ковидбольных в них не добавилось.