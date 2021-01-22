Влюбленная пара из Псковской области сыграла свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»

Влюбленная пара из города Дно Псковской области сыграла свадьбу на реалити-шоу «Четыре свадьбы» телеканала «Пятница!», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе телеканала.

По правилам проекта, в каждом выпуске участвуют четыре пары. Невесты приходят на свадьбы соперниц и оценивают торжество по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню и оформление зала. Та невеста, чья свадьба наберет наибольшее количество баллов, выиграет денежный приз и звание лучшей свадьбы.

В эфире передачи 24-летняя Алина рассказала, что познакомилась со своим 32-летним женихом Владимиром в День города Дно, а уже на Новый год он сделал ей предложение.

Свадьбу пара спланировала в классическом стиле. Роспись у молодоженов традиционно проходила в ЗАГСе города Дно. А вот праздничный банкет они устроили в псковском комплексе «Раздолье». Бюджет свадьбы составил 250 тысяч рублей.

Конкурентки Алины не оценили такое решение. Им не понравилось ни платье невесты, которое, по их мнению, выглядело недорогим, ни затянувшаяся торжественная церемония, ни ЗАГС города Дно. Также девушки остались недовольны двухчасовой поездкой на автобусе в Псков, где проходил банкет.

В финале передачи соперницы поставили Алине низкие оценки: не понравился им ни декор зала, ни меню — они ожидали аутентичную русскую кухню, а получили традиционные европейские блюда.

По итогам голосования свадьба Алины набрала наименьшее количество баллов, значительно уступив торжествам соперниц.