Число выздоровевших от коронавируса за сутки в Псковской области вдвое превысило количество заболевших

В Пскове заразились 53 человека (всего 10 тыс. 309), в Дедовичском районе – 23 (всего 475), в Великих Луках – 22 (всего 5 тыс. 261). 9 инфицированных выявили в Островском районе (всего 1 тыс. 326). В Невельском районе (всего 870) заболели 7 местных жителей. По 6 случаев коронавируса добавилось в Псковском (всего 2 тыс. 403) и Опочецком (всего 751) районах, по 4 – в Стругокрасненском (всего 257) и Пушкиногорском (всего 217). По 3 заболевших пополнили статистику Новосокольнического (всего 667), Печорского (всего 557), Плюсского (всего 381), Новоржевского (всего 283), Дновского (всего 272) и Бежаницкого (всего 239) районов. По 2 ковидбольных зафиксированы в Порховском (всего 905), Великолукском (всего 684), Пустошкинском (всего 226) и Локнянском (всего 190) районах. В Куньинском районе (всего 241) заразился 1 человек.

С начала пандемии в Псковской области выявили 28 тыс. 292 инфицированных COVID-19. Полностью излечились от этого заболевания 15 тыс. 887 пациентов.