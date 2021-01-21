Почти 600 га составит зелёный пояс вокруг Пскова

593 га составит площадь лесопаркового зелёного пояса вокруг Пскова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. Проект постановления «О создании лесопаркового зелёного пояса вокруг г. Пскова» внесён региональной общественной палатой на основании решения публичных слушаний, прошедших 15 января этого года.

Отбором территории для лесопаркового зелёного пояса (ЛЗП), а также разработкой всей документации занимался областной комитет по природным ресурсам и экологии. Так, территория возможного ЛЗП проходит по границам Псковского участкового лесничества КУ «Псковское лесничество» и примыкает к месту впадения реки Щирица в реку Пскову, захватывая их водоохранные зоны. Вблизи предполагаемой ЛЗП расположен Крыпецкий монастырь.

На самой территории не обнаружено ни отходов производства и потребления, ни объектов капитального и незавершённого строительства, ни земельных участков, предоставленных под строительство или зарезервированных для государственных и муниципальных нужд. Кроме того, в отношении этой территории не заключены договоры о развитии застроенной территории или о её комплексном освоении.

Специалисты-экологи считают, что создание лесопаркового зеленого пояса образует замкнутую экологическую систему вокруг Пскова. Так, сосновые насаждения, которые занимают 60 % лесного участка ЛЗП, благотворно скажутся на выработке кислорода. Водоохранная зона двух рек и близость к болотному водоёму, в свою очередь, способствует сохранению экологической системы водных объектов и мест обитания гнездящихся там птиц.

Создание ЛЗП позволит очищать воздух от загрязнений, ослаблять уровень шума, поглощать излишки воды, а также обеспечит растения и животных местом обитания.

Спикер регионального парламента Александр Котов направил проект постановления о создании лесопаркового зелёного пояса вокруг Пскова до сессионного рассмотрения в комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

Решение депутатского корпуса по этому вопросу будет принято 28 января.