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Общество

Псковичам рассказали об изменениях в законодательстве о проведении публичных акций

21 января 2021 года, 19:13

Начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Псковской области Владимир Круглов в эфире проекта ПАИ-live рассказал псковичам об изменениях в законодательстве о проведении публичных акций.

«Данные отношения регулируются на федеральном уровне 54-ФЗ о собраниях, митингах, шествиях. Полномочия и возможности граждан, организаций, общественных объединений расширены, каждый может изъявить свое мнение, обозначить своё мнение, нерешенные вопросы. Но все это нужно делать в рамках правового поля», – сказал Владимир Круглов.

Он напомнил, что поправки в данный федеральный закон вступили в силу с 10 января 2021 года. «В основном, они касаются финансовой составляющей при проведении публичных мероприятий. Уточнены полномочия, права и обязанности сотрудников СМИ, сотрудников полиции, организаторов и всех участников мероприятий», - подчеркнул представитель псковской полиции.

Кроме того, из нововведений он выделил статью 7 подпункт 1.1, которая говорит, что одиночные пикеты не подлежат уведомлению. Исключения составляют случаи, когда человек собирается вещать со сборно-разборной конструкции. «При этом если граждане при одиночном пикетировании меняют лозунги и плакаты между собой, то это уже образует состав административного правонарушения. Раньше этого не было», – добавил Владимир Круглов.

Все остальные мероприятия должны проводиться на законных основаниях. То есть организаторам необходимо уведомление органов местного самоуправления, органов государственной власти в определенные периоды времени.

«Если граждане или организации соблюдают все требования, получают официальное согласование, согласовывается место проведения, то они проводят в спокойном режиме свои мероприятия под охраной сотрудников полиции», – заключил Владимир Круглов.

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