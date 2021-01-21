Псковская полиция: Ответственность за участие подростков в политических акциях понесут родители

Ответственность за участие подростков в политических акциях понесут родители, напомнил начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Псковской области Владимир Круглов в эфире проекта ПАИ-live 21 января. На родителей могут наложить административную ответственность и штраф.

«В 14 лет подросток за себя не отвечает, и к административной ответственности привлекут его родителей по статье 5.35 КоАП за ненадлежащее содержание и воспитание детей. В 16 лет подросток уже попадает под административную ответственность. Тогда он привлекается в присутствии родителей, опрашивается, что он там делал и так далее», - отметил Круглов.

При этом, если подростка привлекли на незаконное мероприятие организаторы, будет рассматриваться вопрос о привлечении к административной ответственности организаторов. В этом случае штрафные санкции для них будут выше, чем просто за организацию незаконного публичного мероприятия, подчеркнул спикер.