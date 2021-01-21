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Культура / Театр

Семен Серзин: Артисты в псковском театре классные, мне нравятся

21 января 2021 года, 17:41

«Артисты в псковском театре классные, мне нравятся», - заявил актер и режиссер Семен Серзин в интервью арт-директору Псковского драмтеатра Андрею Пронину.

Российский режиссер ставит в псковском драмтеатре спектакль «Свидетельские показания» по пьесе Дмитрия Данилова. Он отметил, что все актеры Псковского драмтеатра в какой-то мере играют главного персонажа – таинственно погибшего писателя Александра Вивата, о котором никто не знает.

Семен Серзин: Артисты в псковском театре классные, мне нравятся

«Некая загадочность в наших репетициях присутствует. И не хочется вынимать все сразу из артистов, понимать, каковы они, кто они на самом деле. Но мне кажется, что у нас собралась интересная компания, как по-человечески, так и по-актерски», - подчеркнул Семен Серзин.

По его словам, спектакль «Свидетельские показания» должен быть захватывающим. «Спектакль-то «скучный», хотя приходите, – в смысле про скуку и про то, как человек с этой скукой пытался справиться: даже смерть в попытке уйти от скуки его не спасла. И поэтому здесь очень важно разобраться с текстом, потому что он, в общем-то, и несет главную смысловую нагрузку», - рассказал режиссер и добавил, что зрителям придется сопоставить высказывания разных людей, чтобы понять общую картинку.

В спектакле сыграют заслуженная артистка России Галина Шукшанова, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, Ангелина Курганская, Екатерина Миронова, Роман Сердюков, Ксения Чехова, Анна Шуваева и другие актеры Псковского драмтеатра.

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