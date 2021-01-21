Названа самая востребованная у псковичей дата для свадеб в 2021 году

Самой популярной датой для бракосочетаний в этом году, вероятно, станет 12.02.2021, сообщил «Псковской правде» председатель комитета юстиций Псковской области Сергей Шерстобитов.

Как уточнила «Псковской правде» астролог Наталья Баранова, пятница, 12 февраля – гармоничный день. «Никаких ни лунных, ни солнечных затмений нет. День в целом гармоничный, но в астрологии всё очень индивидуально, и такие важные даты как свадьбы подбираются строго индивидуально, на личных данных человека. Нужно видеть карты жениха и невесты», - подчеркнула она и добавила, что псковичи обращаются с такими запросами.

Однозначно астролог рекомендовала псковичам не выбирать для брака дни лунного и солнечного затмения.

В прошлом году свадебный ажиотаж наблюдался 20 февраля. Красивую дату 20.02. 2020 в качестве дня свадьбы выбрали 23 псковских пары.

Также Сергей Шерстобитов рассказал, что первая в этом году регистрация брака состоялась 8 января.