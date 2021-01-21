Псковичка: Сделала прививку от коронавируса - чувствую себя хорошо

«Сегодня утром сделала прививку от коронавируса. Чувствую себя совершенно нормально», - рассказала «Псковской правде» псковичка Елена Сугак, одна из первых решившаяся пройти вакцинацию против коронавируса.
«Сегодня утром сделала прививку от коронавируса. Чувствую себя совершенно нормально», - рассказала «Псковской правде» псковичка Елена Сугак, одна из первых решившаяся пройти вакцинацию против коронавируса.
По словам Елены Сугак, записаться на прививку очень просто. «Я позвонила по телефону 53-03-23 в 3-ю поликлинику. Меня записали и буквально через два дня назначили время», - рассказала она.
Накануне вакцинации Елену Ивановну направили на консультацию к кардиологу и эндокринологу. «Мне 60 лет. Болезней много, хронических, тяжелых: инсулиновый диабет, астма, инфаркт был недавно. Вчера меня послали без очереди к энтокринологу. Хороший врач, рекомендовала мне еще к ней прийти. Сказала, что с такими болезнями, как у меня нужно обязательно делать прививку», - сказала Елена Сугак.
Елена Сугак отмечает доброжелательность врачей. «Не ожидала, что все будет так просто и хорошо для человека. Я довольна тем, что ждать не пришлось. Пришла к 9 часам, мне измерили сатурацию крови и температуру и сделали прививку. Сейчас уже около 16 часов, чувствую себя хорошо», - добавила она.
Напомним, что в Псковской области разворачивается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Прививку может сделать каждый гражданин старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Где, как и кто в Псковской области может сделать прививку от COVID-19, читайте в статье «5 вопросов о вакцинации от коронавируса»>>>