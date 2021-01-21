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Общество

Псковичка: Сделала прививку от коронавируса - чувствую себя хорошо

21 января 2021 года, 16:17

«Сегодня утром сделала прививку от коронавируса. Чувствую себя совершенно нормально», - рассказала «Псковской правде» псковичка Елена Сугак, одна из первых решившаяся пройти вакцинацию против коронавируса.


Псковичка: Сделала прививку от коронавируса - чувствую себя хорошо

Фото Дарьи Хватковой

По словам Елены Сугак, записаться на прививку очень просто. «Я позвонила по телефону 53-03-23 в 3-ю поликлинику. Меня записали и буквально через два дня назначили время», - рассказала она.

Накануне вакцинации Елену Ивановну направили на консультацию к кардиологу и эндокринологу. «Мне 60 лет. Болезней много, хронических, тяжелых: инсулиновый диабет, астма, инфаркт был недавно. Вчера меня послали без очереди к энтокринологу. Хороший врач, рекомендовала мне еще к ней прийти. Сказала, что с такими болезнями, как у меня нужно обязательно делать прививку», - сказала Елена Сугак.

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Псковичка отмечает, что вакцинация нужна именно людям с хроническими заболеваниями. «Молодые, слава богу, эту болезнь легче переносят. А мы не вынесем такой болезни. Поэтому я не жалею, что сделала прививку», - отметила Елена Сугак, добавив, что раньше тоже старалась проходить вакцинацию: сделала сначала прививку от гриппа, потом от пневмококковой инфекции.

Елена Сугак отмечает доброжелательность врачей. «Не ожидала, что все будет так просто и хорошо для человека. Я довольна тем, что ждать не пришлось. Пришла к 9 часам, мне измерили сатурацию крови и температуру и сделали прививку. Сейчас уже около 16 часов, чувствую себя хорошо», - добавила она.

Напомним, что в Псковской области разворачивается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Прививку может сделать каждый гражданин старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Где, как и кто в Псковской области может сделать прививку от COVID-19, читайте в статье «5 вопросов о вакцинации от коронавируса»>>>

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Комментарии

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Бабулечка
17:04 21.01.2021

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