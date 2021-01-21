Псковичка: Сделала прививку от коронавируса - чувствую себя хорошо

По словам Елены Сугак, записаться на прививку очень просто. «Я позвонила по телефону 53-03-23 в 3-ю поликлинику. Меня записали и буквально через два дня назначили время», - рассказала она.

Накануне вакцинации Елену Ивановну направили на консультацию к кардиологу и эндокринологу. «Мне 60 лет. Болезней много, хронических, тяжелых: инсулиновый диабет, астма, инфаркт был недавно. Вчера меня послали без очереди к энтокринологу. Хороший врач, рекомендовала мне еще к ней прийти. Сказала, что с такими болезнями, как у меня нужно обязательно делать прививку», - сказала Елена Сугак.