Абоненты «Телесети» в Пскове на 10 минут остались без Интернета из-за аварии

21 января из-за аварии у абонентов псковской компании «Телесети» на 10 минут пропал доступ к сети Интернет, сообщается на сайте телекомпании.

Повсеместный сбой случился в 12:35. В компании отмечают, что неполадки возникли на центральном узле связи вышестоящего провайдера.

Уже в 12:45 связь была восстановлена. Однако, недоступность некоторых ресурсов и сервисов наблюдается в сети Интернет до сих пор. Так, у псковичей могут возникнуть проблемы с работай skype, социальных сетей, мессенджеров, электронной почтой и так далее.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. «Телесети» приносят свои извинения за доставленные неудобства.