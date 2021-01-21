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Общество

Абоненты «Телесети» в Пскове на 10 минут остались без Интернета из-за аварии

21 января 2021 года, 15:46

21 января из-за аварии у абонентов псковской компании «Телесети» на 10 минут пропал доступ к сети Интернет, сообщается на сайте телекомпании.

Повсеместный сбой случился в 12:35. В компании отмечают, что неполадки возникли на центральном узле связи вышестоящего провайдера.

Уже в 12:45 связь была восстановлена. Однако, недоступность некоторых ресурсов и сервисов наблюдается в сети Интернет до сих пор. Так, у псковичей могут возникнуть проблемы с работай skype, социальных сетей, мессенджеров, электронной почтой и так далее.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. «Телесети» приносят свои извинения за доставленные неудобства.

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