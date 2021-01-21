Михаил Ведерников оценил единую форму для псковских спортсменов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников положительно оценил тестовые комплекты единой формы псковских спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Новую форму спортивных сборных команд представила заместитель председателя регионального комитета по спорту Галина Макарова в ходе рабочей встречи с главой региона.

По словам Макаровой, макет формы был выбран путем голосования среди федераций. «Проект неоднократно дорабатывался. Ветровка для удобства на молнии. Сами спортсмены просили, чтобы на рукаве был флаг Российской Федерации, потому что они принимают участие в международных соревнованиях. На противоположном рукаве — герб Псковской области», — отметила замруководителя профильного комитета. Массовое изготовление формы начнется после утверждения тестовой партии. Всего планируется пошить более 1,4 тыс. комплектов. Очередность получения спортсменами экипировки будет зависеть от начала соревновательного сезона.