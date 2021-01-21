Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Михаил Ведерников оценил единую форму для псковских спортсменов

21 января 2021 года, 13:59

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников положительно оценил тестовые комплекты единой формы псковских спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Новую форму спортивных сборных команд представила заместитель председателя регионального комитета по спорту Галина Макарова в ходе рабочей встречи с главой региона.

Михаил Ведерников оценил единую форму для псковских спортсменов

По словам Макаровой, макет формы был выбран путем голосования среди федераций. «Проект неоднократно дорабатывался. Ветровка для удобства на молнии. Сами спортсмены просили, чтобы на рукаве был флаг Российской Федерации, потому что они принимают участие в международных соревнованиях. На противоположном рукаве — герб Псковской области», — отметила замруководителя профильного комитета.

Массовое изготовление формы начнется после утверждения тестовой партии. Всего планируется пошить более 1,4 тыс. комплектов. Очередность получения спортсменами экипировки будет зависеть от начала соревновательного сезона.

Михаил Ведерников оценил единую форму для псковских спортсменов

Глава региона отметил внешний вид и качество экипировки, а также рекомендовал отправить тестовые образцы представителям всех спортивных федераций региона, чтобы те дали итоговую оценку комплектам.

Кроме того, Михаил Ведерников поинтересовался предусмотрены ли к костюму дизайнерские футболки. «Основная цель — обеспечить сборные команды костюмами до начала соревновательного процесса. Поэтому средства в первую очередь направлены на это. На футболки финансирование будет выделено по итогам экономии», — ответила Галина Макарова. Губернатор, в свою очередь, поручил проработать вопрос привлечения внебюджетного финансирования.

Единообразная экипировка для сборных команд Псковской области будет создана впервые в истории псковского спорта. О создании единой формы объявил губернатор Михаил Ведерников на юбилейном Балу чемпионов, который прошел в декабре 2020 года. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Почти час псковские медики боролись за жизнь 50-летнего мужчины в центре города
Ликвидацией последствий утреннего снегопада в Пскове занимаются 12 машин и 8 тракторов
В Псковской области скончались еще два человека с COVID-19
В Псковской области открыты 19 пунктов вакцинации от COVID-19
Ираида Сивачёва: Сезонного гриппа в Псковской области фактически нет
101 заявка о пропавших поступила в псковский поисковый отряд «ЛизаАлерт» в 2020 году
Более 2,3 тысячи газовых счетчиков псковичей подлежат обязательной поверке в 2021 году
Очаг коронавируса в Святогорском монастыре снят с контроля Роспотребнадзора
Из-за циклона «Кристоф» псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности

Комментарии

Авторизация
No comments
Как стать железным человеком

Спорт
10 сентября 10:00

Как стать железным человеком

Псковский участник соревнований по триатлону рассказал о сложных и страшных моментах гонки
Поплыли!

Спорт / Визит
8 июля 14:00

Поплыли!

Президент Федерации гребного спорта рассказал о будущем этой дисциплины в Псковской области
Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Спорт
26 апреля 11:43

Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Традиция, которой уже 75 лет, не прервется