Почти час псковские медики боролись за жизнь 50-летнего мужчины в центре города

40 минут псковские медики боролись за жизнь 50-летнего мужчины в центре города, пишет «Комсомольская правда – Псков». Однако, спасательная операция не увенчалась успехом.

21 января мужчины стало плохо на автобусной остановке «Дом Советов» в Пскове. Свидетели отмечают, что на вид ему было примерно 50-55 лет.

Первым на место происшествия прибыл врач скорой помощи Александр. Сегодня у него был выходной, но пройти мимо пострадавшего медик не смог.

Через 5 – 7 минут прибыла линейная бригада. «В ее составе был только фельдшер, но она действовала грамотно и профессионально. Чуть позже прибыла врачебная бригада (бригада вспоможения). Как врач могу сказать, что коллеги выполнили все действия по протоколу и даже больше. Они пытались сотворить чудо!» - рассказал Александр.

По его мнению, причиной смерти могли быть гипертоническая болезнь мужчины или диабет 2 типа. Непосредственным толчком для ухудшения состояния стало изменение в погоде.

«Как врач, я могу сказать, что ситуация была безнадежной, - отметил Александр. - По всей видимости, мужчина не следил за своим здоровьем, отсюда и такой трагический финал. Возможно, что сейчас я скажу банальные вещи, но за своим здоровьем надо следить и вовремя приходить к врачу, не дожидаясь таких развязок!».