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Транспорт / Безопасность

Ликвидацией последствий утреннего снегопада в Пскове занимаются 12 машин и 8 тракторов

21 января 2021 года, 13:02

Ликвидацией последствий утреннего снегопада в Пскове занимаются 12 комбинированных дорожных машин и 8 тракторов, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

«Снегопад закончился в 7 утра, поэтому рабочие не успели убрать снег до утренних пробок», - говорится в сообщении.

Ликвидацией последствий утреннего снегопада в Пскове занимаются 12 машин и 8 тракторов

Уборку ведут два подрядчика: «Псковавтодор» и «СитиИнвестГрупп». Первый работает на улично-дорожной сети центральной части Пскова, а второй - на Запсковье и Завеличье.

«Псковавтодор» задействовал для уборки города 3 бригады по 5 человек, 4 комбинированные дорожные машины (КДМ), 2 трактора МТЗ, 3 мини-погрузчика Бобкат, а также 1 автогрейдер.

Ликвидацией последствий утреннего снегопада в Пскове занимаются 12 машин и 8 тракторов

Остальную территорию убирают 6 бригад по 4-5 человек. «СитиИнвестГрупп» задействовал для работы 8 КДМ, 6 тракторов, 2 мини-погрузчика Бобкат со щеткой и 2 автогрейдера.

Работа ведётся круглосуточно.

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