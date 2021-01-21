Ликвидацией последствий утреннего снегопада в Пскове занимаются 12 машин и 8 тракторов

«Снегопад закончился в 7 утра, поэтому рабочие не успели убрать снег до утренних пробок», - говорится в сообщении.

Ликвидацией последствий утреннего снегопада в Пскове занимаются 12 комбинированных дорожных машин и 8 тракторов, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Уборку ведут два подрядчика: «Псковавтодор» и «СитиИнвестГрупп». Первый работает на улично-дорожной сети центральной части Пскова, а второй - на Запсковье и Завеличье.

«Псковавтодор» задействовал для уборки города 3 бригады по 5 человек, 4 комбинированные дорожные машины (КДМ), 2 трактора МТЗ, 3 мини-погрузчика Бобкат, а также 1 автогрейдер.