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Общество / Здоровье

В Псковской области открыты 19 пунктов вакцинации от COVID-19

21 января 2021 года, 12:04

В настоящее время в Псковской области открыты 19 пунктов вакцинации от COVID-19, сообщила главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Псковской области Ираида Сивачёва в эфире проекта ПАИ-live 21 января.

По словам Ираиды Сивачёвой, в медицинские учреждения региона поступает достаточное количество вакцины. Однако, в первую очередь, уверена она, необходимо привить людей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. «У них заболевания протекают тяжело и со смертельными исходами и защитить их нужно в первую очередь, чтобы они остались живы», – подчеркнула врач.

Запись на вакцинацию в Псковской области уже ведется. В частности, появилась электронная запись через Госуслуги.

«Мы хотим, чтобы этого заболевания не было», – заявила Ираида Сивачёва.

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Комментарии

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Бабулечка
13:47 21.01.2021

Сивачёва разве не видела письмо из комитета по здравоохранению Псковской области от 15 декабря 2020 года? О вакцинации от ковида вакциной Гам-ковид-Вак. Приложение-перечень , где противопоказанием является возраст до 18 лет и старше 60 лет/в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности/ и еще шесть противопоказаний и множество ограничений. Инициатор согласования Синельникова М.В. из отдела организации лечебно-пррфилактической помощи населению.Письмо за номером Зд/11 -4197.

Бабулечка
13:52 21.01.2021

Отдаю свою вакцину Ираиде Сивачевой за её "заботу" о пожилых!

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