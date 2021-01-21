В настоящее время в Псковской области открыты 19 пунктов вакцинации от COVID-19, сообщила главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Псковской области Ираида Сивачёва в эфире проекта ПАИ-live 21 января.

По словам Ираиды Сивачёвой, в медицинские учреждения региона поступает достаточное количество вакцины. Однако, в первую очередь, уверена она, необходимо привить людей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. «У них заболевания протекают тяжело и со смертельными исходами и защитить их нужно в первую очередь, чтобы они остались живы», – подчеркнула врач.

Запись на вакцинацию в Псковской области уже ведется. В частности, появилась электронная запись через Госуслуги.

«Мы хотим, чтобы этого заболевания не было», – заявила Ираида Сивачёва.