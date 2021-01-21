Ираида Сивачёва: Сезонного гриппа в Псковской области фактически нет

Сезонного гриппа в Псковской области фактически нет, заявила главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Псковской области Ираида Сивачёва в эфире проекта ПАИ-live 21 января.

По ее словам, впервые за многие годы в регионе от гриппа привилось порядка 60% населения. «Вакцинация отлично работает при любом инфекционном заболевании, в том числе и с коронавирусом будет работать. Если вакцинируется 60% населения, то мы сможем спокойно жить и снимем наконец маски», - отметила врач.

Ираида Сивачёва надеется, что жители Псковской области понимают, что вакцинация хорошо защищает от инфекционных заболеваний.