101 заявка о пропавших поступила в псковский поисковый отряд «ЛизаАлерт» в 2020 году, сообщила инфорг отряда Татьяна Разумова в ходе пресс-конференции 21 января, передает корреспондент «Псковской правды».

По ее словам, 71 человека удалось найти живыми, 12 - погибшими. При этом, по статистике мужчины теряются чаще, чем женщины. Заявок на детей до 18 лет в минувшем году было мало: всего 7.

Согласно федеральной статистике, 20% людей находятся погибшими, либо вообще не находятся. В Псковской области не найдены только 3 человека.

Как уточнил региональный представитель ПСО «ЛизаАлерт» в Псковской области Евгений Рудый, число заявок увеличивается в сезон сбора грибов и ягод. «Несмотря на профилактическую работу, людей теряется много. Самый неспокойный сезон – с мая до ноября. Осенью было по 3-4 заявки в день», - рассказал он.

Все поиски отряд «ЛизаАлерт» координирует с силовыми структурами. «Проблем по вопросам сотрудничества обычно не возникает», - отметил Рудый.

Также спикер рассказал, что алгоритмы поиска для леса и города используются разные. Эффективен активный поиск, когда люди выезжают и лично ищут, сообщил поисковик. Также есть проработка автономных задач и информационный поиск: обзвон больниц, распространение ориентировок по городу.

«В городе основная сложность – достаточно быстро может человек переместиться из одной точки в другую. В лесу – большая площадь», - подчеркнул представитель отряда и добавил, что время поиска всегда разное. Самая длительная поисковая операция в 2020 году шла 18 дней.