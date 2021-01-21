Более 2,3 тысячи газовых счетчиков псковичей подлежат обязательной поверке в 2021 году

С начала 2021 года закончилось действие ограничений на проведение поверки бытовых приборов учета газа, введенных постановлением правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 424. Эта мера касалась всех газовых счетчиков, межповерочный интервал которых заканчивался в период с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Псков», на день окончания ограничений более 2300 абонентов в Псковской области имеют прибор учета газа, подлежащий незамедлительной поверке. Компания напоминает, что с нового года показания таких счетчиков не принимаются к расчету при начислении оплаты за газ, а сумма рассчитывается, исходя из норматива.

Для возобновления учета газа по показаниям газового счетчика, потребителям необходимо срочно произвести поверку или замену приборов учета газа с истекшим межповерочным интервалом.

Об истечении межповерочного периода счетчика поставщик газа оповещает абонентов в ежемесячной квитанции, также дату поверки можно узнать, позвонив в call-центр по телефону (8112)59-50-50. Напоминаем, что соблюдение сроков поверки счетчика является обязанностью абонента.

Напомним, мораторий «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», предоставляющий отсрочку на проведение поверки приборов учета газа в связи с эпидемиологической обстановкой введен в действие постановлением правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 424.