Очаг коронавируса в Святогорском монастыре снят с контроля Роспотребнадзора

Очаг коронавируса в Святогорском мужском монастыре в Пушкинских Горах снят с контроля Роспотребнадзора как неактивный, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

О первых 6 ковидбольных в Свято-Успенском Святогорском монастыре в Пушкинских Горах стало известно 5 января.

По состоянию на 21 января, активным остаются 2 очага: Спасо-Елеазаровский женский монастырь и Павский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Как отметил губернатор, за последние сутки новых заражённых в них не выявлено.