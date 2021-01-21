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Общество / Здоровье

Очаг коронавируса в Святогорском монастыре снят с контроля Роспотребнадзора

21 января 2021 года, 11:17

Очаг коронавируса в Святогорском мужском монастыре в Пушкинских Горах снят с контроля Роспотребнадзора как неактивный, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Очаг коронавируса в Святогорском монастыре снят с контроля Роспотребнадзора

Фото из группы «Пушкинский заповедник» во «Вконтакте»

О первых 6 ковидбольных в Свято-Успенском Святогорском монастыре в Пушкинских Горах стало известно 5 января.

По состоянию на 21 января, активным остаются 2 очага: Спасо-Елеазаровский женский монастырь и Павский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Как отметил губернатор, за последние сутки новых заражённых в них не выявлено.

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