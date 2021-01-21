Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Сила, Весна и Максим: названы самые популярные и редкие имена детей в Псковской области

21 января 2021 года, 09:34

Председатель комитета юстиций Псковской области Сергей Шерстобитов рассказал «Псковской правде» какие имена для новорожденных были наиболее популярными, а какие, наоборот, редкими в регионе в прошлом году.

Сила, Весна и Максим: названы самые популярные и редкие имена детей в Псковской области

Так, среди самых популярных имен для мальчиков Сергей Шерстобитов выделил такие как Максим, Александр, Михаил, Дмитрий и Кирилл. Девочек чаще всего называли София, Ксения, Мария, Анастасия и Виктория.

Самыми редкими именами, данными родителями при регистрации рождения мальчиков в Псковской области, были Аян, Сила, Ермак и Фома. Среди необычных женских имен оказались Ясна, Агафья, Акулина, Дорофея, Матрона, Весна, Параскева, Цветана.

Каждый новорожденный житель Псковской области получил подарок от региона. В прошлом году были вручены 5 тыс. 194 «Подарка новорожденному», в 2019-м – 4 тыс. 346. По данным на 17 января, в этом году их получили родители 99 малышей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников оценил единую форму для псковских спортсменов
Почти час псковские медики боролись за жизнь 50-летнего мужчины в центре города
Ликвидацией последствий утреннего снегопада в Пскове занимаются 12 машин и 8 тракторов
В Псковской области скончались еще два человека с COVID-19
В Псковской области открыты 19 пунктов вакцинации от COVID-19
Ираида Сивачёва: Сезонного гриппа в Псковской области фактически нет
101 заявка о пропавших поступила в псковский поисковый отряд «ЛизаАлерт» в 2020 году
Более 2,3 тысячи газовых счетчиков псковичей подлежат обязательной поверке в 2021 году
Очаг коронавируса в Святогорском монастыре снят с контроля Роспотребнадзора

Комментарии

Авторизация
No comments
Трудности перелета

Общество
19 января 12:38

Трудности перелета

Развитие авиасообщения в Псковской области упирается в невозможность гарантированно улететь
Почему болит живот?

Общество / Здоровье
19 января 11:51

Почему болит живот?

Что могут означать неприятные ощущения в кишечнике
5 вопросов о вакцинации от коронавируса

Общество / Здоровье
15 января 16:15

5 вопросов о вакцинации от коронавируса

Где, как и кто в Псковской области может сделать прививку от COVID-19?