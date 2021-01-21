Сила, Весна и Максим: названы самые популярные и редкие имена детей в Псковской области

Председатель комитета юстиций Псковской области Сергей Шерстобитов рассказал «Псковской правде» какие имена для новорожденных были наиболее популярными, а какие, наоборот, редкими в регионе в прошлом году.

Так, среди самых популярных имен для мальчиков Сергей Шерстобитов выделил такие как Максим, Александр, Михаил, Дмитрий и Кирилл. Девочек чаще всего называли София, Ксения, Мария, Анастасия и Виктория.

Самыми редкими именами, данными родителями при регистрации рождения мальчиков в Псковской области, были Аян, Сила, Ермак и Фома. Среди необычных женских имен оказались Ясна, Агафья, Акулина, Дорофея, Матрона, Весна, Параскева, Цветана.

Каждый новорожденный житель Псковской области получил подарок от региона. В прошлом году были вручены 5 тыс. 194 «Подарка новорожденному», в 2019-м – 4 тыс. 346. По данным на 17 января, в этом году их получили родители 99 малышей.