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Культура

Директор музея-заповедника «Изборск» : У нас очень большие планы

20 января 2021 года, 19:40

С федерализацией Псково-Изборского музея его сотрудники связывают много надежд. Одна из них – увеличение численности коллектива. Об этом заявила директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская в эфире проекта ПАИ-live 20 января.

По ее словам, музей нуждается в дополнительных работниках, требуется около 20 научных сотрудников.

«Для Изборска это очень важно, и для музейных коллекций, и для работы с публикой, и для создания новых выставочных проектов. Поверьте, у нас очень большие планы», – рассказала она.

«Мы надеемся, что Министерство культуры нас поддержит и у объединённого музея будут возможности, чтобы нагрузка, которая ложится сейчас, экскурсионная, научная работа, научно-фондовая работа с госкаталогом более ровно распределялась», – отметила Наталья Дубровская.

Напомним, что Псково-Изборский объединённый музей-заповедник создан 11 июля 2019 года в результате слияния Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника с государственным историко-архитектурным и природно-ландшафтным музеем-заповедником «Изборск». 


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