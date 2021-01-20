Директор музея-заповедника «Изборск» : У нас очень большие планы

С федерализацией Псково-Изборского музея его сотрудники связывают много надежд. Одна из них – увеличение численности коллектива. Об этом заявила директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская в эфире проекта ПАИ-live 20 января.

По ее словам, музей нуждается в дополнительных работниках, требуется около 20 научных сотрудников.

«Для Изборска это очень важно, и для музейных коллекций, и для работы с публикой, и для создания новых выставочных проектов. Поверьте, у нас очень большие планы», – рассказала она.

«Мы надеемся, что Министерство культуры нас поддержит и у объединённого музея будут возможности, чтобы нагрузка, которая ложится сейчас, экскурсионная, научная работа, научно-фондовая работа с госкаталогом более ровно распределялась», – отметила Наталья Дубровская.

Напомним, что Псково-Изборский объединённый музей-заповедник создан 11 июля 2019 года в результате слияния Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника с государственным историко-архитектурным и природно-ландшафтным музеем-заповедником «Изборск».