Михаил Ведерников провел внеплановые проверки псковских поликлиник. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По его словам, он обращал внимание не только на наличие очередей, но и присутствие и технологическую исправность оборудования для начала вакцинации.

По итогам визита констатировал, что нагрузка остается высокой – это подтвердили все врачи и медработники.

«Увидел все как есть. Сейчас ситуация нормализовалась, бардака с очередями, который был пару недель назад, уже нет. Время от времени буду повторять такие визиты – и не только в сфере здравоохранения», – отметил он.