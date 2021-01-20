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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников провел внеплановые проверки псковских поликлиник

20 января 2021 года, 19:32

Михаил Ведерников провел внеплановые проверки псковских поликлиник. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По его словам, он обращал внимание не только на наличие очередей, но и присутствие и технологическую исправность оборудования для начала вакцинации.

По итогам визита констатировал, что нагрузка остается высокой – это подтвердили все врачи и медработники.

«Увидел все как есть. Сейчас ситуация нормализовалась, бардака с очередями, который был пару недель назад, уже нет. Время от времени буду повторять такие визиты – и не только в сфере здравоохранения», – отметил он.


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