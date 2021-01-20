Поезд Псков – Москва по вторникам ходить не будет. В расписании движения фирменного поезда Псков - Москва произошли изменения, сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

С 19 января по 20 апреля 2021 года (за исключением 23 февраля) по вторникам отменяется движение поезда № 010Ч Псков – Москва. На тот же период (за исключением 24 февраля) отменяется поезд № 010А, следующий по маршруту Москва - Псков по средам.

Причина – снижение пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки.