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Общество

Поезд Псков – Москва по вторникам ходить не будет

20 января 2021 года, 19:16

Поезд Псков – Москва по вторникам ходить не будет. В расписании движения фирменного поезда Псков - Москва произошли изменения, сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

С 19 января по 20 апреля 2021 года (за исключением 23 февраля) по вторникам отменяется движение поезда № 010Ч Псков – Москва. На тот же период (за исключением 24 февраля) отменяется поезд № 010А, следующий по маршруту Москва - Псков по средам.

Причина – снижение пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

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