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Общество / Экология

Жители Псковской области жалуются на осмелевших волков

20 января 2021 года, 18:58

Жители Псковской области жалуются на осмелевших волков. По словам очевидцев, хищники выходят прямо к людям, снимают с цепей собак, убивают отставших от стада коров и воруют овец.

Несмотря на то, что сейчас популяция волков близка к норме, в регионе насчитывают около 250 особей. По словам заместителя председателя в сфере охраны и использования объектов животного мира Андрея Горкунова, работу по регуляции популяции волков вести необходимо.

С приходом этой зимы охотники многих регионов Псковской области откликнулись на просьбы псковичей, и вышли в леса, охотиться на матерых хищников.

Что из этого вышло, рассказывает «Комсомольская правда. Псков» в материале «Санитары леса или безжалостные убийцы».

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